Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

SİLAHLI SALDIRI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN YUNUS BİLGİN TOPRAĞA VERİLDİ

TAŞBURUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA MARKET SAHİBİ YUNUS BİLGİN VEFAT ETTİ

TAŞBURUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA MARKET SAHİBİ YUNUS BİLGİN VEFAT ETTİ

AKYAZI’DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

AKYAZI’DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

TAŞBURUNDA SİLAHLAR KONUŞTU

TAŞBURUNDA SİLAHLAR KONUŞTU

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96. YILI KUTLANIYOR

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96. YILI KUTLANIYOR

DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

Devrek Kaymakamı Yakup Güney son kararnameyle
Bu haber 2018-09-02 00:08:58 eklenmiş ve 148 kez görüntülenmiştir.

 

Devrek Kaymakamı Yakup Güney son kararnameyle Akyazı Kaymakamlığına atandı. 1978 İstanbul doğumlu olan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.

2002 yılından itibaren mesleğe başlayan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Yakup Güney Isparta Sütçüler ve Afyon Hocalar İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, Kırşehir Akpınar, Erzincan İliç, Sivas Zara İlçelerinde Kaymakam, Adıyaman Vali yardımcılığı görevlerinden sonra 02.09.2014 tarihinde Devrek Kaymakamı olarak göreve başladı.

İngiltere Exleter Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Yakup Güney evli ve 2 çocuk babası.Kaymakam Güney’in önümüzdeki günlerde Akyazı’ya gelerek görevine başlaması bekleniyor.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:10 - DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU
Devrek Kaymakamı Yakup Güney son kararnameyle...
14:24 - AKYAZI’DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU
Milletimizin tarihinde altın bir sayfa olan, 30 Ağustos Zaferinin...
15:22 - AKSARTEPE İŞLETMECİSİNİ BULDU. İHALE BEKLENEN İSİMDE KA
Gündeme 4,5 yıl önce gelen ancak bu güne kadar maddi imkansızlıklar...
21:49 - AKSARTEPE İHALESİ YARIN YAPILIYOR
BU İHALE TARTIŞMAYA AÇIK BİR İHALE...
15:28 - AKYAZI’DA YOLCU DA TAŞIYAN DA PERİŞAN
Eski Kaymakamlık binasının olduğu alanla yine eski terminalin olduğu alan yaşanan...
15:07 - AKYAZI’DA CAMİLER DOLDU TAŞTI
Kurban bayramı nedeniyle sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ