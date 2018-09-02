DEVREK KAYMAKAMI AKYAZI KAYMAKAMI OLDU

Devrek Kaymakamı Yakup Güney son kararnameyle Akyazı Kaymakamlığına atandı. 1978 İstanbul doğumlu olan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Güney, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
2002 yılından itibaren mesleğe başlayan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Yakup Güney Isparta Sütçüler ve Afyon Hocalar İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, Kırşehir Akpınar, Erzincan İliç, Sivas Zara İlçelerinde Kaymakam, Adıyaman Vali yardımcılığı görevlerinden sonra 02.09.2014 tarihinde Devrek Kaymakamı olarak göreve başladı.
İngiltere Exleter Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Akyazı’nın yeni Kaymakamı Yakup Güney evli ve 2 çocuk babası.Kaymakam Güney’in önümüzdeki günlerde Akyazı’ya gelerek görevine başlaması bekleniyor.