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TAŞBURUNDAKİ SİLAHLI SALDIRIDA MARKET SAHİBİ YUNUS BİLGİN VEFAT ETTİ

Akyazı’ya Taşburun Mahallesinde dün saat 23.00 sıralarında bir markete yapılan
Bu haber 2018-08-30 15:10:27 eklenmiş ve 1036 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya Taşburun Mahallesinde dün saat 23.00 sıralarında bir markete yapılan silahlı saldırıda ikisi ağır üç kişi yaralandı.

Markette alışveriş yapmakta olan Mustafa F. İle Market işletmecisi Yunus B. ve ismi belirlenemeyen bir başka alışveriş yapan kişi yapılan silahlı saldırıda yaralandılar. Silahlı saldırıyı yapanlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtılar.

Meydana gelen olayda ağır yaralanan Mustafa F. olay mahalline gelen 112 ambulansla, market sahibi Yunus B. iseözel bir araçla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından her iki ağır yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındılar. Seken kurşunla hafif şekilde yaralanan ancak ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ACİL SERVİSİN ÖNÜ ANA BABA GÜNÜNE DÖNDÜ

Olayda yaralananların Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından çok sayıda Taşburun Mahallesi sakini Hastanenin Acil bölümünün önüne geldi ve servis önü bir anda ana baba gününe dönüştü. Jandarma ve Polis Devlet Hastanesi acil önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ACI HABER SABAHA KARŞI GELDİ

Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Yunus Bilgin yapılan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı Mustafa F.nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRNI NEDENİ HUSUMET

Saldırıyı düzenleyenlerle saldırıya uğrayan Mustafa F. arasında daha önceden husumet olduğu, dün geceki saldırının da bu husumet nedeniyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Jandarma tespit ettiği saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için arama çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

OLAY ÜZÜNTÜ YARATTI

Dün gece saat 23.oo sularında meydana gelen olay gerek Akyazı’da gerekse saldırının düzenlendiği TaşburunMahallesinde derin üzüntü yarattı. Özellikle market sahibinin o saldırıda hayatını kaybetmesi ise üzüntüyü daha da derinleştirdi.

 

 
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