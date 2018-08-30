TAŞBURUNDA SİLAHLAR KONUŞTU

Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre olay Akyazı’ya bağlı Taşburun Mahallesinde 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Daha önce Akyazı ilçe merkezinde 8 Mart 2018 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet bulunan kişiler Markette alışveriş yapıyordu.Taşburun Mahallesinde daha önce aralarında husumet bulunan bir marketin önüne geldi.

Husumetlilerinin markette olduğunu haber alan kişiler Otomobille geldikleri marketin önünden Markete kurşun yağdıran gurup daha sonra geldikleri Otomobille olay yerinden kaçtılar.

Silahlı saldırıda Mustafa F., Yunus B. vücudundan aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanırken ismi öğrenilemeyen bir kişi seken kurşunlardan yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Mustafa F. olay yerine gelen Ambulansla Yunus B. ise özel bir araçla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Mustafa F. ve Yunus B. burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.