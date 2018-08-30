30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 96. YILI KUTLANIYOR

Milletimizin tarihinde altın bir sayfa olan, 30 Ağustos Zaferinin 96' üncü yılı Tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenle kutlanacak.

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 07.00' da başlayacak ve saat 24:00' te son bulacaktır

2- ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMA

1. Saat 12.00 de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı söylenecek ve İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımız göndere çekilecektir.

2. İlçe Garnizon Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Harun IŞIK'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra çelenk koyma töreni sona erecektir.

3- KAYMAKAMLIK MAKAMINDA TEBRİKLERİN KABULU

İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli 30 Ağustos 2018 Salı günü 12:45' te Kaymakamlık Makamında Garnizon Komutam ve Belediye Başkanı ile birlikte söz konusu yönetmeliğin Ek-I sayılı listedeki protokol sırasına göre bayram tebriklerini kabul edecektir.