ALİ İHSAN YAVUZ’UN İLGİNÇ ZİYARETİ

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongre sonrasında AK Parti’nin güçlü isimleri

Bu haber 2018-08-29 23:17:21 eklenmiş ve 248 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kongre sonrasında AK Parti’nin güçlü isimleri arasında yer alan ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı olan Milletvekili Ali İhsan Yavuz kurban bayramı münasebetiyle geldiği Akyazı’da ilk ziyaretini ilginç bir yere ve isme yaptı.

AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bayramın ikinci günü geldiği Akyazı’da partisinin İlçe binasına geçmeden önce Akyazı’nın tanınmış din görevlilerinden biri olan ve Gazi Süleyman Paşa Camii emekli başimamı Hüseyin Harputoğlu hocayı Onursal başkanı olduğu Kıraat Eğitim Merkezinde ziyaret etti ve ardından da Eğitim Merkezinin yanı başında olan camii de birlikte ikindi namazını kıldı.

Hüseyin Harputoğlu hocayı son günlerde İlimizde görev yapan bazı üst düzey yönetici ve bürokratlarında Kıraat Eğitim Merkezine giderek ziyaret etmelerinden sonra AK Parti Sakarya Milletvekili ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un da partilileri ile bayramlaşmadan önce hoca efendiyi ziyaret etmesini değerlendiren Akyazılılar, yapılmakta olan bu ziyaretleri doğrusu dikkat çekici buluyoruz ve sebebini merakta ediyoruz açıklaması yapmayı da ihmal etmiyorlar.