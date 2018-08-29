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YARALI ASKERİMİZ AMELİYAT OLDU

Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde devrilen askeri araçta
Bu haber 2018-08-29 23:16:28 eklenmiş ve 570 kez görüntülenmiştir.

 

Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde devrilen askeri araçta 2 erimiz şehit olmuş 7 askerimizde yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan Akyazılı erimiz Enes Şimay kaldırıldığı hastanede ameliyat oldu. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akyazılı askerimiz Enes Şimay ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Akyazılı askerimiz Enes Şimay’ın yapılan ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi. Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesinde ikamet etmekte olman Enes Şimay’ın ailesinin de çocuklarını görmek için tedavi görmekte olduğu hastaneye ulaşmak için yola çıktıkları gelen bilgiler arasında yer aldı.
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Yusuf Öztürk 2018-08-30 13:19:44
Allah hayırlı acil şifalar nasip eylesin inşallah Şafii isminle
Toplam 1 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
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