MİLLİ GÜREŞÇİLERİMİZ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen

Bu haber 2018-08-29 13:26:26 eklenmiş ve 209 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz aylarda elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen 94 kg da Semih Yazıcı ile 48 kg da Erhan Algan milli takım kampına katılarak önümüzdeki günlerde yapılacak olan şampiyonaya hazırlanıyorlar.

Yoğun bir çalışma dönemi geçiren güreşçilerimizden Semih Yazıcı U23 Dünya şampiyonasına Erhan Algan ise 14-15yaş Balkan şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmek üzere mindere çıkacaklar.

Güreşçileri ile gurur duyduğunu söyleyen Antrenör Kamil Özdağ milli takımda daha geniş imkanlarla hazırlıklarını sürdüren güreççilerine şimdiden başarılar diliyorum dedi.