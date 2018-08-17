S.A.B.A.H. DERNEĞİNDEN 17 AĞUSTOS DEPREM ŞEHİTLERİNE YAKIŞIR ANMA

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama

Bu haber 2018-08-17 06:43:24 eklenmiş ve 170 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen asrın depreminde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerimizi anmak için program düzenledi.

Bu yıl 4.sü olan ve Akyazı Belediyesinin destekleri ile S.A.B.A.H. derneği afet eğitim merkezinde düzenlenen program tam anlamı ile mükemmeldi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Ardından S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut gecenin anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Başkan İlhan Durgut afetler ve nedenleri hakkında bilgi verirken unlardan en az zararla kurtulmanın yolunun toplumun bu konularda eğitilmesi ile mümkün olacağının altını çizdi. Sakarya’nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan S.A.B.A.H. Derneği bu amaçla kurulmuş ve 4 yıldır yaklaşık 50 bin vatandaşa afet eğitimi vermiş ve vermeye de devam ediyor. Dedi Başkan Durgut Allah bizlere bundan böyle bir afet göstermesin diyerek sözlerini tamamladı.

Sinevizyon desteği ile süren anma gecesinde 17 Ağustos 1999 asrın depreminden kesitlerin yer aldığı video gösterisi duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Daha sonra söz alan İlçe müftüsü İzzet Şener 17 Ağustos depreminde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerine rahmet dileyerek başladığı konuşmasında tevekkül etmek konusuna açıklık getirerek gereken yapılmadan dua etmenin kimseye bir fayda sağlamayacağını söyledi. Depremlerden en az zararla kurtulmak için depreme dayanıklı evler yapılmalıdır. Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı İlhan Durgut’un anlatımı ile deprem dolayısı ile enkaz altında kalan bir kişinin psikolojisi hakkında bilgiler verildi.

Daha sonra da dernek üyelerinin rol aldığı tiyatro oyununda enkaz altında kalan bir depremzedenin kurtarılması canlandırıldı.

Aynı gurup bir okulda depreme yakalanan sınıf öğrencilerinin doğru ve yanlış hareketlerini gösterdi. Programda bundan sonra Bir sınıfta ve bir ailede deprem planı nasıl yapılmalı, ilk yardım uygulamaları, deprem anılarına yer verildi.

Yemek ikramının ardından İlçe müftüsü ve diğer din görevlilerinin Kur’anı Kerim tilaveti ve yapılan dua ile program depremin meydana geldiği saat 03.02 de sona erdi.

Deprem şehitlerini anma gecesinde 17 Ağustos Depreminde Akyazı konulu bir de resim sergisi yer aldı.

CEMALETTİN ÖZDEMİR’DEN AKYAZILILARA MESAJ

17 Ağustos asrın depreminde Akyazı Kaymakamı olan ve depremin yaralarının sarılmasında olağanüstü bir çaba göstererek Akyazılıların büyük sevgisini kazanan şu anda İstanbul vali yardımcısı olan Cemalettin Özdemir BİZİM AKYAZI aracılığımızla Akyazılılara sevgi ve selamlarını gönderdi. 19 yıldır her 17 Ağustos’ta olduğu gibi mesajında “ birlikte yaşadığımız o acılı günlerimizi asla unutmam mümkün değil. Depremde hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah bir daha bu millete böyle acılar göstermesin “ dedi.