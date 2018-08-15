KOMBİNEYE İLGİSİZLİK YÖNETİCİLERİ ÜZDÜ

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Sakaryaspor yönetimi tarafından çıkarılan kombine biletlerin satışları
Bu haber 2018-08-15 01:31:45 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

Sakaryaspor yönetimi tarafından çıkarılan kombine biletlerin satışları İlçe İlçe gezilerek yapıldı. Bir ekipte Akyazı’ya gelerek kombine bileti satışı yaptı. Merkezde bulunan Kenan Sofuoğlu parkı önünde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Sakaryaspor kulübü yönetimi tarafından görevlendirilmiş elemanlar tarafından açılan stantta kombine biletleri satıldı.

Stantta görev yapan elemanlar diğer İlçelerde olduğu gibi Akyazı’da da bekledikleri ilgiyi göremediklerini ifade ederek, ayaklarına kadar gelip kombine satışı yapıyoruz ama beklediğimiz ilgiyi göremiyoruz bundan dolayı çok üzgünüz ifadelerini kullandılar.

Bilindiği gibi Sakaryaspor Kulübü kombine bilet satışını dün itibariyle sonlandırmıştı.

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