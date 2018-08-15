MİLLİ GÜREŞÇİMİZ KAMİL ÖZDAĞ ” BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİK”

Akyazı’nın ve Akyazılıların iftihar kaynağı olan ve elde ettiği Avrupa

Bu haber 2018-08-15 01:16:32 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın ve Akyazılıların iftihar kaynağı olan ve elde ettiği Avrupa ve Dünya şampiyonluğu unvanları ile Akyazı’nın adını altın harflerle yazdırmayı başaran milli güreşçi Kamil Özdağ Bizim Akyazı İnternet Sitemize gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada 2018 yılı çalışma döneminde Akyazı’nın çok büyük başarılara imzasını attığını söyledi ve başarılı bir sezon geçirdik dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanan takvimde belirtilen tüm güreş turnuvalarına Akyazı olarak katıldıklarını söyleyen Kamil Özdağ, Akyazılı güreşçilerimizin ünü artık sadece Akyazı ve Sakarya’da değil, Ülke genelinde ve hatta yurt dışında bile yayılmış durumdadır. Birçok sporcumuz ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler yapmış ve bazı güreşçilerimiz milli takımımızın kamplarına davet edilmişlerdir. Bütün bunlar Akyazı olarak bizim güreş sporunda ne kadar iyi durumda olduğumuzu ve başarımızı göstermesi bakımından önemlidir dedi.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi yapılan tüm resmi ve özel turnuvalarda derece aldık. Çocuklarımız başarılarını giderek arttırıyorlar ve benim gibi onlarında hedefinde uluslararası başarılar yatıyor. Biz bu düşünce içinde çalışıyoruz. 2018 yılına ait çalışma takvimini sonlandırdık. Şimdi gözümüzü 2019 yılına çevirmiş durumdayız. 2019 yılında da 2018 yılında elde ettiğimiz başarıları katlamayı hedefliyoruz. Onun için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bizde bilinç içinde 2019 yılının çalışmalarına şimdiden başladık diyen Kamil Özdağ, 2018 yılında elde ettikleri başarılarında kendilerine destek veren herkese ve başarılarını gazete sayfalarına ve sitelerine taşıyan basın mensuplarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Bizim Akyazı İnternet Sitesi olarak her zaman başarının ve başarılının yanında olduğumuzu belirtiyor, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da güreş sporunda Akyazı’nın adını duyuran ve elde ettikleri başarılarla bizleri onurlandıran ve gururlandıran başta Kamil Özdağ olmak üzere tüm güreşçi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.Sizler başarılarınızı sürdürün bizde gazetemizin sayfalarında sizlerin bu başarısını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürelim diyor yapılan ziyaret için teşekkür ediyoruz.

AKYAZILI GÜREŞÇİLERİN 2018 YILI BAŞARI LİSTESİ

1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Bilecik’te yapılan 16-17 yaş arası serbest stilde (grup şampiyonası) Erhan Algan ve M.Talha Beşir’le gelen iki üçüncülük

2-4 Mart 2018 tarihlerinde Çorum’da yapılan 16-17 yaş okullar arası serbest stil grup şampiyonasında Erhan Algan ve M. Talha Beşir’le iki birincilik, Osman Aykol ve Y. Emre Beşir’le iki ikincilik ve Yunus S ayılı ile gelen bir üçüncülük.

16-18 Mart 2018 tarihinde Düzce’de yapılan 13-14 yaş okullar arası serbest stilde (grup şampiyonası) Taner Algan’la ikincilik ve Mümin Aygün’le gelen üçüncü lük.

5-8 Nisan 2018 tarihinde Rize’de yapılan 15-16 yaş okullar arası Türkiye şampiyonasında M. Talha Beşir’le birincilik ve Erhan Algan’la gelen üçüncülük.

12-15 Nisan 2018 tarihinde Eskişehir’de yapılan 15-16 yaş kulüpler arası grup şampiyonasında Tamer Algan’la üçüncü lük.

19-22 Nisan 2018 tarihlerinde 14-15 yaş okullar arası Türkiye şampiyonasında Taner Algan’la üçüncülük.

7-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Afyonda yapılan 14-15 yaş Türkiye şampiyonasında Erhan Algan’la üçüncülük.

27-27 Haziran tarihleri arasında Yalova’da 5.si yapılan Balkan Oyunları güreş turnuvasında Yasin Karagöz, Taner Algan, Erhan Algan, M. Talha Beşir ve Mümin Aygün’le birincilik, Adem kaya, Bünyamin Yeşiltaş ve Hüseyin Albayrakoğlu ile ikincilik.

Erhan Algan isimli Akyazılı güreşçinin Balkan şampiyonası için 26 Ağustos tarihinde başlayacak olan Elmadağ Milli takım kampına davet edilmesi.