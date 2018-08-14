İHALEYİ USULSÜZ DEDİLER BELEDİYE İLE MAHKEMELİK OLDULAR

Akyazı’ya bağlı Çıldırlar Mahallesinde ikamet etmekte olan Osman Silah ve İsmail Demir

Bu haber 2018-08-14 16:39:53 eklenmiş ve 226 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Çıldırlar Mahallesinde ikamet etmekte olan Osman Silah ve İsmail Demir isimli iki vatandaş yer satışlarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Akyazı Belediye Başkanı Has an Akcan ile Belediye Personeli Ömür Aksarı hakkında Akyazı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.

Çıldırlar Mahallesi sınırları içinde olan 7 bin 050 M2 yerin Mahalle halkının ve Mahalle Muhtarının bilgisi olmadan ve de ihalenin yapılacağı duyurulmadan el altından satışının yapıldığını iddia eden Silah ve Demir, bu satış yasalara aykırıdır. İhaleyle satılacak olan yerlerin önceden ilan edilmesi gerektiğini belirterek, bu işlem bizim Mahallemizde satılan yer için yapılmamıştır. Mahallemize ait olan yerin satışı yapıldıktan sonra bilgi sahibi oluyoruz ki, bu durum Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olmuştur. Bizde Mahalle sakinlerinin çıkan bu gür tepki sesini Cumhuriyet Savcılığımıza verdiğimiz suç duyurusu dilekçesiyle legal hale getirdik dediler.

Yapılan ihalenin yasalara uygun şekilde yapılmadığını, satışla ilgili ilanların yine yasalara uygun olmadığını belirlediklerini, yerin değerinden daha düşük bir fiyatla satışının gerçekleştirildiğini gördüklerini belirten Çıldırlar Mahalle sakinlerinden Osman Silah ve İsmail Demir, bu kanunsuz durumla ilgili olarak bizde vatandaşlık görevimizi yerine getirmek ve yapılan su istimali önlemek için yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu olayı sonuna kadar takip edip sonucunu da kamuoyuyla paylaşacağız dediler.