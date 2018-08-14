17 AĞUSTOS ASRIN DEPREMİNİ ANMA GECESİNE DAVET

1999 Yılında 17 Ağustosta yaşanan Asrın Depreminin 19.Yılında Depremde

Bu haber 2018-08-14 16:17:25 eklenmiş ve 124 kez görüntülenmiştir.

1999 Yılında 17 Ağustosta yaşanan Asrın Depreminin 19.Yılında Depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı anmak ve Deprem bilincini oluşturmak adına harekete geçen Akyazı Belediyesi ve Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H) tarafından 16 Ağustos 2018 Perşembe gecesini 17 Ağustos cuma gününe bağlayan gece Akyazı Ticaret Lisesi yanında bulunan Dernek binasında anma programı düzenlenecek.

Akyazı Belediyesi ve Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği İle (S.A.B.A.H) ortaklaşa düzenleyeceği ve 16 Ağustos perşembe gecesi saat:23-00’te başlayarak sabah saat:03.00’e kadar sürecek.

S.A.B.A.H Derneği gönüllüleri Depremlerle ilgili birçok doğru bilinen yanlışları, Deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri de anlatarak programa katılan tüm vatandaşları bilgilendirecek.

Programda ayrıca 17 Ağustos 1999’ da yitirdiğimiz tüm Deprem şehitlerinin ruhuna atfen Akyazı Müftülük personeli tarafından Kuran-ı Kerim Tilavetleri de okunacak.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve S.A.B.A.H Derneği Başkanı İlhan Durgut programla ilgili ortak bir davette bulunarak “17 Ağustos 1999’ da yitirdiğimiz tüm Deprem şehitlerimizi anmak adına yine aynı gece depremin olduğu 16 Ağustos Perşembe gecesini 17 Ağustos Cuma gününe bağlayan gece Akyazı Ticaret Lisesi yanında bulunan S.A.B.A.H derneğimize ait eğitim binasında yapacağımız programa tüm halkımızı bekliyoruz.” Dediler.