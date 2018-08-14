DUBA OSMAN VE KEMAL KALİÇ’TEN SİTEMİZE ZİYARET

Duba lakaplı AK Parti Akyazı eski İlçe Başkanı Osman Karaoğlan ile Belediye Meclis Üyesi Kemal Kaliç

Bu haber 2018-08-14 05:44:12 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Duba lakaplı AK Parti Akyazı eski İlçe Başkanı Osman Karaoğlan ile Belediye Meclis Üyesi Kemal Kaliç Gazetemiz Akyazı Temsilcisi Salim Özyılmaz’a bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaret esnasında konuşan misafirler siyaset ve yerel yönetim konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular. Sitemiz yöneticilerinin “ Yerel seçimlerde başkan adayınız kim olur” sorusuna hem Duba Osman hem de Kemal Kaliç ortak bir ifadeyle “Genel Merkezimiz kimi aday gösterirse bizim için o isim muteberdir. Onun için bizim belediye başkan adayı şu olur veya bu olur şeklinde bir fikir yürütmemiz elbette ki yanlış olur. Bizim için asıl olan Genel Merkezimizin belirleyeceği isimdir ve biz de o ismi sonuna kadar destekleyecek olmamızdır” dediler.

AK Parti iktidarları zamanında Akyazı’nın ihmal edilmediğini ve önemli sayılabilecek hizmetler aldığına da dikkat çeken Karaoğlan ve Kaliç, son günlerde yaşanmakta olan krizle ilgili olarak da düşüncelerini şöyle açıkladılar “ Birlik ve beraberliğimizle ve de Allah’ın izniyle bu krizi de aşacağız. Çünkü Türkiye büyük bir ülkedir. Zaman zaman ülkemizde bu tür krizler yaşanmıştır ve yaşanan o krizler yine birlik ve beraberlikle aşılmıştır. Bu krizi de aşacağımıza inancımız tamdır”

Sitemiz yetkilileri Akyazı’nın iki siyasetçisi tarafından yapılan ziyaretten memnunluk duyduklarını belirttiler ve yaşanmakta olan krizin aşılması hepimizi memnun ve mutlu eder diyerek misafirlerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ettiler.



