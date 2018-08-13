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OKULLARI KAPANDI AMA GELENEKSEL PİLAV GÜNLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

OKULLARI KAPANDI AMA GELENEKSEL PİLAV GÜNLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

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OKULLARI KAPANDI AMA GELENEKSEL PİLAV GÜNLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Milli eğitim bakanlığı tarafından kapatılan Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları
Bu haber 2018-08-13 14:45:10 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Milli eğitim bakanlığı tarafından kapatılan Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları ve öğretmenleri başlattıkları geleneksel pilav günlerini sürdürüyorlar.

Bu yıl 3. sü düzenlenen Geleneksel pilav günü okudukları bugünkü adı Konuralp Anadolu Lisesi olan okulun bahçesinde gerçekleşti.

Akyazı Anadolu öğretmen lisesi mezunları ve öğretmenlerinin tertip ettiği pilav gününde tüm mezunlar bir araya geldi 

Saat 15: 00’te başlayan program öğrencilerin ve öğretmenlerin eski günleri yad etmesinin ardından Okul müdürünün öğrenciler ile sohbetinin akabinde pilav ikramıyla sona erdi. 

Mezunlar pilav gününün gelecek yıllarda da devam etmesi dileklerini ifade ederek programın düzenlenmesine katkı veren öğretmen ve öğrenci arkadaşlarına teşekkür ettiler.
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