KUZULUK’LU ÖZYILMAZ AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Sakarya Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Akyazılı gazeteci Salim Özyılmaz’ın yengesi Asupha Ispahnur Şadiye Özyılmaz hayatını kaybetti
İlçemiz Kuzuluk Şose Mahallesi halkından Merhum Necmi Özyılmaz’ın eşi, Naci ve Merhum Raci Özyılmaz’ın anneleri, Ali Özyılmaz’ın babaannesi, Gazeteci Salim Özyılmaz’ın yengesi Asupha Ispahnur Şadiye Özyılmaz vefat etti.
Cenazesi bugün Kuzuluk Şose Mahallesi camiinde kılınan Cuma ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Özyılmaz ailesinin yanı sıra çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı.
Merhume Şadiye Özyılmaz’Allah’tan rahmet Özyılmaz ailesine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI