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BATAKKÖY YOLU ÜZEDRİNDE MOTORSİKLET KAMYONET ÇARPIŞTI 1 YARALI

BATAKKÖY YOLU ÜZEDRİNDE MOTORSİKLET KAMYONET ÇARPIŞTI 1 YARALI

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BATAKKÖY YOLU ÜZEDRİNDE MOTORSİKLET KAMYONET ÇARPIŞTI 1 YARALI

İnönü Mahallesi Batakköy yolu üzerinde Motosikletle hafif Ticari araç çarpıştı.
Bu haber 2018-08-09 22:21:18 eklenmiş ve 106 kez görüntülenmiştir.

 

İnönü Mahallesi Batakköy yolu üzerinde Motosikletle hafif Ticari araç çarpıştı. Kazada Motosiklet Sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Akyazı İnönü Mahallesi Batakköy yolu üzeri bir Akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi.

İddialara göre Hafif Ticari araç sürücüsü Şerif Y. İdaresindeki 34 VD 48** plakalı araç akaryakıt istasyonuna sapmak isterken Batakköy istikametine seyir halinde olan Sacit K. İdaresindeki Motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle birlikte yola savrulan sürücü kazada ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil servis ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen Sağlık ekipleri yaralıya olay yerine ilk müdahalesini yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Sacit K. Akyazı Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası Motosiklet kullanılmaz hale gelirken Hafif Ticari araçta maddi hasarlar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 
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