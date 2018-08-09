BATAKKÖY YOLU ÜZEDRİNDE MOTORSİKLET KAMYONET ÇARPIŞTI 1 YARALI

İnönü Mahallesi Batakköy yolu üzerinde Motosikletle hafif Ticari araç çarpıştı.

Bu haber 2018-08-09 22:21:18 eklenmiş ve 106 kez görüntülenmiştir.