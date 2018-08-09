ELİF NİSA YOLCU AKYAZI’NIN GURURU OLDU

Sakarya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve tüm İlçelerin katıldığı yaz kuran kursları öğrencilerinin yarıştığı bilgi yarışmasında Akyazı’yı temsil eden Seyfeler Mahallesi Merkez Kuran kursu öğrencisi Elif Nisa Yolcu 20 sorunun 19’una doğru cevap vererek İl birincisi olma başarısı göstermesi Akyazı’da sevinç v e mutlulukla karşılandı.
Serdivan İlçesini temsil eden öğrenci yarışmanın ikinciliği alırken, Geyve İlçesini temsil eden öğrencide yarışmanın üçüncüsü oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerle birlikte dereceye giren öğrencilere İl Müftülüğü hazırladığı çeşitli hediyeleri vererek kurs öğrencilerini sevindirdi.