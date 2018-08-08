YILAN KAZA YAPTIRDI

Kaza Akyazı’ya bağlı Sukenarı Mahallesinde meydana geldi. Sukenarı Mahallesinde kamyonetine ağaç kökü yükleyen sürücü hareket halindeyken ağaç köküne saklanmış olan ve araç hareket ettikten sonra saklandığı yerden çıkarak kamyonetin açık olan camından içeriye girmeye çalıştığını görünce birden panikledi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda da yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak kaza yaptı.
Elektrik direğini kökünden söken kamyonet çarpma sonucunda devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücünün uzun süre üzerindeki korkuyu atamadığı gözlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.