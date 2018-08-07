HENDEKLİ DİN GÖREVLİLERİ KULAK PASI SİLDİ

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden

Bu haber 2018-08-07 01:37:50 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden ve tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bırakan Yavuz Üzmez için düzenlenen 7. gece okumasına Hendekte görev yapan Din Görevlileri katıldı ve güzel sesleri ile manevi geceye katılanların adeta kulaklarının paslarını sildi.

Hendek Çakallık Mahallesi sakinlerinden Emekli öğretmen Coşkun Samur’un önderliğinde Yavuz Üzmez’in Kuzuluk Mahallesinde ki hanesinde yapılan okumaya katılan Hendekte görev yapan din görevlileri Ali Fikri Durmuş, İsmail Yazar ve Ahmet Yılmaz güzel sesleri ile dinleyenleri adeta mest ettiler ve dayanışmanın güzel bir örneğini göstermiş oldular.

Coşkun Samur’dan, Yavuz Üzmez’in Sakarya’nın genelinde olduğu gibi Hendek İlçesinde de çok sevildiğini belirterek, bizde Hendek Çakallık Mahallesi sakinleri olarak sevdiğimiz ve değer verdiğimiz büyüğümüzün 7. Okuma gecesine katılarak katkı vermek istedik ve bu amaçla buraya geldik. Bir kaz daha kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesine de sabır ve başsağlığı diliyoruz acıkması geldi.

Hendekli din görevlilerinin de katıldığı okumada Belediye Emekli İmamı Hafız Mustafa Kurukuz ile Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Necati Güven’de ev sahipliği yaptılar.