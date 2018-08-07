DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ YOLLARI ONARDI

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Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde 5 yıldan beri sürmekte olan
Bu haber 2018-08-07 01:35:11 eklenmiş ve 169 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde 5 yıldan beri sürmekte olan alt yapı çalışmalarının bir türlü bitirilememesi ve bu nedenle de yolların köstebek yuvası haline gelmesi özellikle bu hatta yolcu taşımacılığı yapan midibüsleri olumsuz etkiledi ve bozuk yollar nedeniyle de her gün kazandıklarını Sanayi’ye giderek tamircilere vermeleri ise olumsuzluğa zirve yaptırdı.

Her gün en az 5 sefer yaptıkları güzergahta ana yolun artık midibüsleri ile gidilemeyecek kadar bozuk olması, çukurları her geçen gün daha da derinleşmesi nedeniyle de araçlarının sürekli olarak arızalar yaptığına dikkat çeken Kuzuluk Kooperatifine bağlı midibüs sahip ve sürücüleri, bu sorunu gerek kendilerinin ve gerekse Kooperatiflerinin arıcılığı ile yetkililere iletmiş olmalarına rağmen aradan geçen bunca zamana rağmen bir türlü yollarının onarılmamış olmasının kendilerini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekerek, kazandığımızı sanayli gidip tamircilere yatırmak zorunda kalıyoruz. Artık bu olumsuzluğa dur demenin zamanı gelip geçmektedir diyerek tepkilerini ortaya koyarlarken bir midibüs sürücüsü ise sürücü aracına koyduğu kürekle çok derin olan çukurları kumla doldurmak suretiyle tepkisini bir adım daha ileri taşımış oldu.

 
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