KUZULUKLULARDAN BU DEFA TEŞEKKÜR GELDİ

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesi Akyazı Belediyesinden en fazla şikayet eden

Bu haber 2018-08-07 01:30:23 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesi Akyazı Belediyesinden en fazla şikayet eden Mahalle konumunda. Sakız gibi uzayan ve bir türlü bitirilemeyen alt yapı nedeniyle yolları köstebek yuvasına dönen Kuzuluk Mahallesi sakinleri bu durumdan hayli muzdaripler. Bunun yanı sıra Belediyelerinin kapatılması nedeniyle bağlandıkları Akyazı Belediyesinden yeterli ve istedikleri ölçüde hizmet alamıyor olmaları yaşamakta oldukları olumsuzluğu kat be kat arttırması Mahalle sakinlerinin sürekli olarak Akyazı ve Büyükşehir belediyelerinin temizlik birimlerinden şikayet etmelerine neden oluyordu.

Kuzuluk mahalle sakinlerinden bu defa her iki belediyenin Temizlik birimlerine teşekkür geldi. Teşekkür neden olan ise Kurban bayramı öncesinde mezarlıklarına gönderilen işçilerinin yaptığı temizliği beğenmeleri oldu.

Ramazan bayramı öncesinde mezarlıklarına gönderilen temizlik işçilerinin yaptıkları temizliği beğenmediklerini söyleyen Kuzuluk Mahallesi sakinleri o zaman mezarlıklarımızda çalışanlar temizlikleri üstün körü yapmışlar ve bizi zor durumda bırakmışlardı. Bu konudaki şikayetlerimizi ilgili mercilere bildirmiş ve temizliğin tekrarlanmasını istemiştik. Ancak aradan geçen zaman içerisinde bu isteğimiz yerine getirilmemişti. Şimdi yaklaşmakta olan kurban bayramı nedeniyle gönderilen temizlik işçilerinin çalışmaları istediğimiz düzeyde olmasa da yine de ramazan bayramında yapılan temizlikten kat be kat daha iyi olduğunu görmemiz bizleri sevindirmiştir. Eleştiri yapan bizler iyi bir ç çalışma olduğunda teşekkür etmesini de biliriz. O nedenle ramazan bayramında eleştirdiğimiz belediyelerimizin Temizlikten sorumlu birimlerine bu defa teşekkür ediyoruz dediler.