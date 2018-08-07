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MİLLİ EĞİTİMDE MÜDÜR DEĞİŞİKLİKLERİ

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü rotasyon gurubuna giren
Bu haber 2018-08-07 01:12:30 eklenmiş ve 1168 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü rotasyon gurubuna giren okul müdürleri ile idarecilik sınavını kazanan öğretmen ve müdürlerin atamalarını gerçekleştirdi.

Buna göre Akyazı’daki okul müdürlükleri ve müdür yardımcılarının görev yerleri de değişti. Geçtiğimiz hafta yapılan atamalar sonunda görev yerleri belirlenen müdür ve müdür yardımcıları bu gün itibarı ile yeni görevlerine başladılar.

ATAMASI YAPILAN OKUL MÜDÜRLERİ ŞUNLAR:

1-    Eşraf Başer :  Akyazı Şh. Yzb. H.İ.Sert Anadolu Lisesinden  ADAPAZARI  ATATÜRK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

2-    Baki Yılmaz: Akyazı Öğretmenevi Müdürlüğünden HENDEK ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

3-    Fatih Yılmaz: Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğünden AKYAZI ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE

4-    Yasin Çelik: Dokurcun Lisesinden AKYAZI CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

5-    Ekrem Keser:AKYAZI  KABAKULAK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

6-    Faruk Doğru: Konuralp Anadolu Lisesinden AKYAZI İNÖNÜ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

7-    Ercan Arslan: Şh. Yzb. H.İ.sert Anadulu Lisesinden KABAKULAK ORTAOKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞINA

8-    Dilara Varol: Dokurcun Lisesinden AKYAZI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞINA

 
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