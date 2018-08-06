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ALAAĞAÇSPOR SEZONU AÇTI TAKIM SAİT HOCAYA TESLİM

ALAAĞAÇSPOR SEZONU AÇTI TAKIM SAİT HOCAYA TESLİM

ALAAĞAÇSPOR SEZONU AÇTI TAKIM SAİT HOCAYA TESLİM

Sakarya Süper Amatör Kümede mücadele eden Alaağaçspor takımı
Bu haber 2018-08-06 01:21:10 eklenmiş ve 644 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Süper Amatör Kümede mücadele eden Alaağaçspor takımı 2028-2019 futbol sezonunu gençlerle açtı.

Akyazı Atatürk Kapalı spor Salonu yanındaki sahada bir araya gelen çoğunluğu takımların alt yapısından oluşan sporcular ilk çalışmalarını takımın teknik patronluğuna getirilen Sait Okur’la yaptı.

Kulüp Başkanı Aydın Birincioğlu,Genel Kaptan Ahmet Yalçın, Genel Koordinatör Mustafa Demir ve İdari Menejer Hasan Gönültaş’ın da hazır bulunduğu açılışta konuşan Kulüp Başkanı Aydın Birincioğlu  sporculara hitaben yaptığı konuşmada 2018-2019 futbol sezonunun hayırlı olması dileyerek şunları söyledi.

“Bu sezon takımın başına Sakarya’mızın güzide teknik adamlarından biri olan Sait okur getirilmiştir. Kendisi A takım başta olmak üzere alt yapıdan sorumlu tek yetkilidir. Biz her sene olduğu gibi sezonu bu sene de gençlerle açıyoruz. Çalışmalara ilk gelenler bilsinler ki takıma girmede daha şanslılar. Alaağaçsporun öncelikli amacı spordan ziyade gerek saha içinde ve gerekse saha dışında centilmenliği ön planda tutmaktır. Gelen takımlara gerekli misafirperverliği gösterdiğimiz gibi gittiğimiz yerlerde de aynı centilmenlik ve misafirperverliği görmüşüzdür. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilmeli ve ona göre davranmalıdır.” Dedi ve sporculara yeni sezonda başarılar diledi.

Daha sonra Teknik Patron Sait Okur konuştu. İlk önce kendini tanıtan Okur öncelikli olarak amacımız ilçe gençlerini spor yolu ile yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır. Bu nedenle siz gençler arasında U-15, U-16, U-17 gibi takımlar oluşturarak liglere katılmak bu maçlarda kendini gösteren kabiliyetlerden A takıma oyuncu kazandırmaktır. Aranızdan Üst düzey kabiliyetler de çıkarsa bunları da üst düzey takımlara da göndermek bir başka amacımız olacak. Benim sizden istediğim şudur. Sporu spor kuralları içinde iyi ve düzenli çalışmak, yenilseniz bile rakibe teslim olmayarak mücadeleyi elden bırakmamaktır. Dedi.

Sporcularla tanışıldıktan sonra sahaya çıkan genç sporcular ilk çalışmalarını Teknik patron Sait Okur’la birlikte yarım saatlik bir çalışma yaptılar.

Daha sonra bir araya gelen teknik kadro sezon öncesi transfer dahil yapılacak çalışmalarla ilgili bir takvim belirlediler.
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