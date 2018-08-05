ŞAPKACI İHSAN VEFAT ETTİ

İlçemizin sevilen esnaflarından şapkacı İhsan Sezgin geçirdiği beyin kanaması sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
İlçemiz İnönü Mahallesi halkından merhum Fevzi Sezgin’in oğlu Muhsin Sezgin’in abisi, Fevzi Sezginin amcası Selahattin İncenin damadı, Nedim Sezginin babası ilçemiz esnaflarından Şapkacı İhsan Sezgin vefat etti.
Cenazesi bugün Gazi Süleyman paşa Camii'nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum İhsan Sezgin’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI