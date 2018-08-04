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ERSİN ORSAVAŞ KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Geçirdiği Kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Hastanede
Bu haber 2018-08-04 23:48:03 eklenmiş ve 166 kez görüntülenmiştir.

 

Geçirdiği Kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ersin Orsavaş toprağa verildi.

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Emin Orsavaş'ın oğlu ,Dursun Fazlıoğlu‘nun damadı ,Mustafa ,Ahmet ve Mehmet Fazlı oğlunun enişteleri ,Hüseyin Yıldırım ve Sunay Çatal’ın bacanağı Ersin Orsavaş vefat etti.

 Cenazesi bugün kubbeli Cevat Ayhan camide öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Ersin Orsavaş’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 
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