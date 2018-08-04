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AS AKYAZISPOR TRANSFERDE GAZA BASTI HEDEF 3.LİG

Yeni yönetimiyle birlikte bu yıl hedef büyülten As Akyazıspor iç transferini
Bu haber 2018-08-04 00:09:40 eklenmiş ve 314 kez görüntülenmiştir.

 

Yeni yönetimiyle birlikte bu yıl hedef büyülten As Akyazıspor iç transferini tamamladıktan sonra bu defa dış transfere yöneldi ve bir günde 8 oyuncuya imza attırarak ben de varım dedirtti.

Transfer Komitesi üyesi Ahmet Silahçı ve teknik patron Murat Özkan tarafından yürütülen transfer çalışmalar sonrasında Arifiyespordan kaleci Muhammet Yosma, Sapanca Gençlikten Muhammet Recep Arapoğlu (forvet)  Söğütlü spordan İsmail Demir (forvet) Hendekspordan Zafer Bıçak (orta saha) Kırkpınarspordan Erdi Özdemir (orta saha) ve kaleci Mustafa Levent, İnegöl Nilüfer Erdemlisphordan da Tolunay Son (stoper) ve Zafer Yavuz’a (Forvet) imza attırmak suretiyle bu oyuncuları As Akyazısporlu yaptı.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk ve Bal ligi akabinde de 3.lig olarak belirlediklerine dikkat çeken As Akyazıspor yönetimi, bu hedeflere ulaşabilmek için üstün gayret içinde olduklarını söylediler ve transferlerimizi de bu hedeflerimiz doğrultusunda yapıyoruz açıklaması yaptılar.

 
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