AKYAZILI KADINLAR ORMAN PARKTA STRES ATTI

Akyazı Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından

Bu haber 2018-08-04 00:08:34 eklenmiş ve 221 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bayanlara yönelik düzenlenen gezilerden biri Kuzuluk Orman Parka yapıldı. Çok sayıda Akyazılı bayan Belediyenin çağrısına uyarak kendileri için düzenlenen geziye katıldı ve güzel geçen günlerinde adeta stres attı.

Belediye yetkilileri bugüne kadar 2 binin üzerinde Akyazılı bayanı Bursa, İstanbul, Bilecik gibi İllere götürerek tarihi ve kültür zenginliklerimizi görme şansı yakaladıklarını belirterek, bu tür gezilerin bundan sonraki günlerde de devam edeceği müjdesini de vermeyi ihmal etmediler.

Belediye yetkilileri, bu tür organizasyonlara katılmak isteyen bayanların Akyazı Belediyesi çözüm masası hattı olan 444 90 54’ü aramak suretiyle kayıtlarını yaptırabilecekleri bilgisini de verdiler.