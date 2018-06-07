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TARTIŞTIĞI GENCİ SİLAHLA AĞIR YARALADI

TARTIŞTIĞI GENCİ SİLAHLA AĞIR YARALADI

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TARTIŞTIĞI GENCİ SİLAHLA AĞIR YARALADI

İlçe merkezinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki K. K. tartıştığı kişi tarafından tabancayla
Bu haber 2018-06-07 17:09:10 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

İlçe merkezinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki K. K. tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay Akyazı İlçe merkezi çarşı içinde meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında K. K. isimli 16 yaşındaki genç ile M. S. isimli adam tartışmaya başladı. Olayın bir anda büyümesiyle birlikte öfkeli adam belindeki tabancasını çıkartıp K. K. göğsünden ve kolundan vurarak yaraladı.

Aldığı kurşun yaralarıyla birlikte ara sokağa kaçan ve burada bir oto yıkama merkezine saklanan yaralı genç olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı. Burada yapılacak tedavisinin ardından ağır yaralanan K. K. Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk olacağı açıklandı.

Genç çocuğu vuran öfkeli adam olayın ardından Polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. M. S.’nin alınan ilk ifadesinde ise genç çocuğun kendi kızını kaçırdığı ve bu sebepten dolayı olayın çıktığı öğrenildi.

Olay sonrası Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme çalışması yaptı.
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