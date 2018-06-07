ÇARŞI İÇİNDE SİLAH SESLERİ

Akyazı Kenan Sofuoğlu parkı önünde başlayıp Baraka Camii arkasında bulunan yıkama yağlamaya kadar süren

Bu haber 2018-06-07 17:09:10 eklenmiş ve 141 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kenan Sofuoğlu parkı önünde başlayıp Baraka Camii arkasında bulunan yıkama yağlamaya kadar süren kovalamacada Mehmet Sarı isimli kişi 17 yaşında olduğu belirlenen Kaan Kurtoğlu’nu kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Kaan Kurtoğlu canını yıkama yağlama tesislerine girerek kurtardı. Mehmet Sarı kurşun yağmuruna tuttuğu gencin izini kaybedince doğru Emniyet Müdürlüğüne giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Silahla yaralanan Kaan Kurtoğlu saklandığı yıkama yağlama tesislerine gelen ambulansla önce Akyazı Devlet Hastanesine sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Has tanesine kaldırıldı.

NEDENİ KIZINI KAÇIRMA

Mehmet Sarı’da teslim olduğu Emniyet müdürlüğünde verdiği ilk ifadesinde olayı Kaan Kurtoğlu’nun kızını kaçırmasından meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

İLÇE MERKEZİNDE PANİK YAŞANDI

Saat 15.00 sularında Kenan Sofuoğlu parkı önünde başlayın ara sokaklardan geçerek Baraka Camii arkasında bulunan eski pazar yeri önüne kadar devam eden kovalamaca ve art arda patlayan silah sesleri o anda çarşı içinde bulunan Akyazılıların panik olmasına neden oldu.

OLAYDAN CANLARINI KURTARANLARDA OLDU

Mehmet Sarı bir taraftan önünde kaçmakta olan genci kovalarken diğer taraftan da elindeki silahla rast gele ateş ediyordu. İşte o silahtan çıkan merminin biri Parkın hemen kenarında bulunan Turizm Bilgi Merkezinin camına isabet etti. Camdan içeri giren kurşun şans eseri içeride çalışan Memur Furkan Özel’e isabet etmemiş olması büyük şanstı. Bir diğer kurşun ise yine Turizm Bilgi Merkezinin hemen yanı başında ayakkabı boyacılığı yapan Seyfettin Demir’in boca sandığına oradan seken mermi oturduğu sandalyenin bir ayağını parçalayarak duvara saplandı. Seyfettin Demirle birlikte yine boyacılık yapan İsmail Karabulut’ta kendini yere atarak yaralanmaktan ya da can vermekten kurtuldu. Her iki boyacı olay sonrası gazetecilere verilmiş sadakamız varmış. Allah bizi korudu. Yoksa pisi pisine ölecektik açıklaması yaptılar.

Güpegündüz rast gele açılan ateş sonucu Kaan Kurtoğlu’nun dışında başka yaralananın olmasını değerlendiren Akyazılılar, bunu büyük bir şans olarak değerlendiriyoruz. Allah o anda olay mahallinde olanları korumuş açıklaması yaptılar.

POLİSTEN GÜVENLİK ÇEMBERİ

Akyazı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis ekibi olay mahalline gelerek geniş güvenlik çemberi oluştur. Olayın vuku bulduğu alanların içine vatandaşı sokmayan Polis o alanda boş kovan araması yaptı ve bulduğu boş kovanları alıp tutanak altına aldı ve daha sonra güvenlik çemberini açarak olay mahallinden ayrıldı.