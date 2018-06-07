CUMHURİYETTE DİPLOMA TÖRENİ

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Cumhuriyet Ortaokulu veli, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı okul aile birliğinin
Bu haber 2018-06-07 00:12:28 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhuriyet Ortaokulu veli, öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı okul aile birliğinin organize ettiği "İFTAR ve MEZUNİYET" programı yapıldı.

350 kişini katıldığı davete, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Birlikta yapılan iftar sonrasında bir konuşma yapan Okul müdürü Fatih Yılmaz "Programımıza katılarak bizi şereflendiren belediye başkanımıza , başkan yardımcımıza ve ilçe milli eğitim müdürüme şükranlarımı sunuyorum.  dedi.

Müdür Yılmaz ayrıca programı başarı ile gerçekleştiren okul aile birliği yönetim kurulu, gecenin sponsoru olan Recep Bayraktar' da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Okul Müdürü Fatih Yılmaz  Mezun olan öğrencilerime ve onları yetiştiren öğretmenlerine de teşekkür ederkenöğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum dedi. 

Gece Ortaokul öğrencilerin derece alana öğrencilerin plaketlerini alması, mezuniyet beratlarını alıp kep atmaları ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.
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