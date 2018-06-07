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400 ÖĞRENCİMİZ YETENEK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

400 ÖĞRENCİMİZ YETENEK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

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400 ÖĞRENCİMİZ YETENEK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde spora yönlendirme projesi
Bu haber 2018-06-07 00:08:30 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde spora yönlendirme projesi kapsamında sportif yetenek taraması Akyazı’da da yapıldı.

Atatürk spor salonunda gerçekleşen taramada 400 öğrenci İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden gelen ekip tarafından proje kapsamında sportif taramaları yapıldı.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun, bu projeden yararlanmak lazım. Bulunmaz bir fırsat olarak değerlendiğim proje kapsamında Akyazı’dan çok sayıda yetenekli sporcunun çıkacağına olan inancım tamdır dedi ve projenin çok önemli bir proje olduğunun altını bir kez daha çizdi ve öğrencilerini spor salonuna getirerek taramadan geçiren Okul Müdürü ve ilgili Öğretmenlerine teşekkür etti.

 
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