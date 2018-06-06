BAŞIBOŞ GEZEN HAYVANLARA SAHİP ÇIKILSIN

Son günlerde ilçe merkezinde, ara sokaklar ve caddelerde başıboş gezen köpeklerle

Bu haber 2018-06-06 13:40:38 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

Son günlerde ilçe merkezinde, ara sokaklar ve caddelerde başıboş gezen köpeklerle ilgili olarak Akyazılılar ortak bir açıklama yaptı ve Belediyeyi göreve davet ederek “ başıboş hayvanlara ve özellikle de sokak köpeklerine sahip çıkılsın” mesajı yollandı.

Şehir merkezinde sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin zaman zaman insanlar ve özelliklede çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirten Akyazılılar, Belediyenin bu sokak köpeklerini bir barınakta toplamalı, onların bir taraftan iaşesini temin ederken diğer taraftan da yapılması gereken sağlık taramalarını yapmalıdır. Ülkenin hemen hemen her tarafında böyle barınakların olmasına karşın bizim İlçemizde olmaması büyük bir eksikliktir. Sahipsiz ve başıboş gezmekte olan hayvanları da insanlarımız gibi korumalı, onlara gereken sevgiyi göstermeli, yedirip içirmeli, sağlıkları konusunda hassas davranmalı ve insanlara olumsuzluk yaşatmaları önlenmelidir. Bunu da yapacak olan Belediyedir. Biz Belediyemizi bu konuda etkin görev yapmaya davet ediyoruz açıklaması yaptılar.