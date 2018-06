DOSTLUKLARI KISKANDIRIYOR

Biri AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora diğeri ise yıllarca MHP İlçe başkanlığı yapmış

Bu haber 2018-06-05 13:10:36 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Biri AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora diğeri ise yıllarca MHP İlçe başkanlığı yapmış tik tak lakaplı Ahmet Birinci. Tavanda oluşan “Cumhur ittifakından sonra bu ikiliyi çok sık olarak birlikte görmek artık olağan hale geldi.

Geçtiğimiz günlerde oy ve destek talebinde bulunmak için Akyazı’ya gelen AK Parti 7.sıra Milletvekili adayı Lütfi Bayraktar’ın tik tak Ahmet Birincinin çarşı içinde bulunan saatçi dükkanında bir araya gelen bu ikili dünde yine oy ve destek istemek için Akyazı’ya gelen AK Parti 5.sıra Milletvekili adayı Ali İnci’nin çarşı içindeki gezintisi esnasında tekrar bir araya gelmeleri dikkat çekti.

Akyazılılar bu sık sık bir araya gelişlerin yapılan Cumhur ittifakıyla yakından ilgili olduğunu söylerken, dostlukları ile kıskandıran ikili ise biz her şeyin başında iki dostuz. Bu dostluğumuzu her zaman ve her yerde gösteririz diyerek yanıt vermeleri dikkat çekici bir yanıt oldu.