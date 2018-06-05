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KIRAAT EĞİTİMDE GELENEKSEL İFTAR

Akyazı Müftülüğüne bağlı Kıraat Eğitim Merkezi Ramazan ayı
Bu haber 2018-06-05 13:01:12 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Müftülüğüne bağlı Kıraat Eğitim Merkezi Ramazan ayı münasebeti ile bir iftar yemeği verdi.

Akyazı Müftülüğüne bağlı Kıraat Eğitim Merkezi Ramazan ayı münasebeti ile bir iftar yemeği verdi.

Kıraat Eğitim Merkezi İmam Hatibi Emekli İmam Hüseyin Harputoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine ilgi büyük oldu.

Kuran-i Kerim okuması ile başlayan programda İftar duasını eski Müftü Mehmet Şenokur yaptırdı.

Eğitim Merkezi salonunda verilen iftara belediye başkanı Hasan Akcan, İlçe Müftüsü İzzet Şener, eski Müftü Mehmet Şenokur, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, 15 Temmuz Derneği Akyazı şubesi başkanı Ali Gezer, daire müdürleri, Oda başkanları, Sivil toplum kuruluşları, Akyazı Din görevlileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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