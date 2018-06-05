OTOMOBİL MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 YARALI

Akyazı Konuralp İlkokulu önünde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı

Bu haber 2018-06-05 13:00:12 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.