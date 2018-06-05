OTOMOBİL MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 YARALI

Akyazı Konuralp İlkokulu önünde meydana gelen kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı ve meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Konuralp İlkokulu önünde trafik yoğunluğu nedeniyle yeni cami istikametine doğru gitmekte olan motosiklet durdu. Aynı istikamete doğru giden otomobil ise duramayınca önünde duran motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Olay mahalline çağrılan 112 Ambulansla motosiklet sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.