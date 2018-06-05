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MEZARLIKLAR BAKIMSIZ KALDI

Akyazı hem nüfus bakımından hem de alan bakımından Sakarya’nın
Bu haber 2018-06-05 12:50:05 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı hem nüfus bakımından hem de alan bakımından Sakarya’nın önemli İlçelerinden biri olmasına rağmen mezarlıklarımız içler acısı durumda..

Büyükşehir kapsamına alınmadan önce dört belde belediyesine sahip olan Akyazı, Büyükşehir kapsamına alındıktan sonra belde belediyeleri kapatılarak Mahalle statüsüne düşmelerinden sonra bu Mahallelerde yaşayanların belediye hizmetlerindeki aksamalar ve eksikliklerin bir türlü giderilemiyor olması nedeniyle sürekli sorun yaşamaları Mahalle sakinleri tarafından uygulamanın yanlışlığını göstermesi bakımından önemli bir gösterge olarak da değerlendiriliyor. İşte Mezarlıkların perişan hali de Mahalle sakinleri tarafından bu eksiklerden biri olarak değerlendiriliyor.

BARİ RAMAZAN AYINDA TEMİZ TUTUN!

Kuzuluk Mahalle sakinleri de mezarlıklardaki eksiklerden en çok ızdırap duyan mahalle sakinleri arasında bulunuyorlar. Hem Ramazan ayı olması hem Bayramın yaklaşması hemde havaların açması neticesinde mezarlıklarda otların insan boyunu aştığını  dikkat çeken mahalle sakinleri, bari bu mübarek ayda mezarlıklarımız temizleyin diye isyan ettiler.

Vatandaşlar Akyazı Belediyesi yetkililerinin otlar daha fazla büyümeden ve insanlar daha fazla güçlük çekmeden, korkmadan mezarlarına gidebilmeleri için gerekli temizliği yapmalarını konusunda göreve davet ediyorlar.
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