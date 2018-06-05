ALİ İNCİ AKYAZILILARDAN DESTEK İSTEDİ

AK Parti 5.sıra Milletvekili adayı Ali İnci dün Akyazı’da çarşı esnafını tek tek gezdi

Bu haber 2018-06-05 00:49:45 eklenmiş ve 132 kez görüntülenmiştir.

AK Parti 5.sıra Milletvekili adayı Ali İnci dün Akyazı’da çarşı esnafını tek tek gezdi ve Akyazılılarla sohbet ettikten sonra da kendilerinden oy talebinde bulundu.

Akyazılılarla konuşurken Ali İnce şunları söyledi “ Ben yıllarca Hendek Belediye Başkanlığı görevini yaptım. Hendek de Başkanlığım süresi içinde yaptıklarımı yapacaklarımın teminatı olarak görmenizi ve Milletvekili seçilmem halinde Sakarya’ma önemli hizmetler getireceğime inanmanızı istiyorum. Çünkü ben çalışkan, gecesine gündüzüne katan ve de hiç yılmayan bir siyasiyim dedi.

Sakarya’nın her tarafını karış karış, nerede ne sorun varsa bildiğini anlatan Ali İnci, tekrar Milletvekili seçilmem halinde ilk Milletvekili seçildiğimde yarım kalan işleri ve projeleri hayata geçirme şansı yakalayacağını belirtti ve Akyazı benim için çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü benim Akyazı’yla olan bağım güçlüdür ve akrabalarımın büyük kısmı Akyazı’da ikamet eder. O nedenle ben Akyazılıları, Akyazılılarda beni iyi ve yakinen tanırlar. Onun için diyorum ki, sevgili Akyazılı hemşehrilerim bir oydan ne olur demeyin ve bir oyunuzu benden esirgemeyin ve beni destekleyin çağrısında bulundu.

Ali İnci’nin Akyazı’daki ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Belediye Meclis Üyeleri Kemal Kaliç ve Kemal Özden ile AK Parti yönetiminden bazı isimleri katıldı.