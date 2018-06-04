MEDYA MENSUPLARI VALİNİN İFTARINDA BULUŞTU

Medya Mensupları Valiliğin Organize Ettiği İftar Programında Buluştu

Bu haber 2018-06-04 01:07:15 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Medya Mensupları Valiliğin Organize Ettiği İftar Programında Buluştu

Vali İrfan Balkanlıoğlu, ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi.

Medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği ve Orman Parkta düzenlenen iftar programına Vali Balkanlıoğlu’nun yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Cengiz Yiğit, İl Milli Eğim Müdürü Fazilet Durmuş, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş, AA Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş,Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, RATED Başkanı H. Remzi Adıyaman, TRT Haber İl Temsilcisi Mehmet Karakaş ve gazeteciler katıldı.

Dualarla başlayan programda basın mensupları ile tek tek tokalaşan Vali Balkanlıoğlu, Sakarya Medyasının bilinçlendirme ve doğru haber yapma anlamındaki hassasiyetine müteşekkir olduklarını belirterek, "Sakaryamızda siz değerli basın mensuplarının son derece kaliteli, ilkeli ve güzel bir basın hayatı var. Araştırmadan yazmadığınız için de, uyarıları, ikazları tarafımızdan dikkatle takip edilerek gereği yerine getirilen, güven duygusu yüksek bir konumda olmanız da bunun en güzel göstergesidir. Mesela bir mağduriyetin yaşanması, bir hasta ya da yardıma ihtiyacı olan bir insan ile ilgili ters giden bir durum olduğunda, sizlerin ikazları bizler için hakikatten son derece önem arz ediyor. Yaklaşık bir yıllık görev süresi içinde sizlerden çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Yüce Allah nice böyle güzel, kaliteli hizmetler vermeyi, hayırlı ve bol kazançlar edinmenizi nasip etsin.

Bilindiği üzere Ramazan ayında birçok hikmet var. Allahuteala Kur’an-ı Kerim’de 'Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, Ramazanda oruç tutmak size de farz kılındı. İçinizden her kim Ramazan ayına ulaşırsa orucunu tutsun' buyuruyor. Yani herkes oruç tutacak demiyor, kim Ramazana kavuşursa diyor. Demek ki içimizde bazılarımız gelecek Ramazana kavuşmayacak ve geçmiş Ramazanda aramızda bulunup da şu anda olmayan rahmetli kardeşlerimiz de var. Allah sizlere uzun ve sağlıklı ömürler ihsan etsin.

Sayılı günler çabuk bitiyor, Recep ayı, Şaban ayı derken Ramazana kavuştuk ve hatta ortasına da geldik. Önemli olan bu günlerin hikmetine varmaktır. Ramazan sadece aç ve susuz kalmak değil, onun hikmetine vararak aç ve susuz insanları da düşünmek anlamında önemli bir yere sahiptir. Dünyada yiyecek bulamadığı için aç kalan birçok insan var. Eskiden insanlar açlıktan ölürdü, ancak günümüzdeki gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar, maalesef tokluktan, fazla yemekten ölüyor. Ama buna karşılık açlıktan perişan olan insanlar da az değil. Onları da düşünüp Allah’ın bize verdiği rızıktan o insanları da faydalandırmak durumundayız. Mağdurları düşünerek açlık ve susuzluğun ne demek olduğunun farkında ve idrakinde olmamız lazım. Oruç, sadece cismi bedenle değil, dilimize de hakim olup, yalan, gıybet ve iftira gibi şeylerle meşgul olmamaktır. Bizler yalan söylemeyi, iftira atmayı çok küçük günahlar zannediyoruz, bazen az önce gülüp konuştuğumuz insan kalkıp gittikten sonra, ardından kötü laflarla gıybet edebiliyoruz. Bütün bunlar da, son derece tehlikeli ve büyük günahlardır. Orucun hikmetlerinden birisi de aslında, bunlara çok dikkat etmektir" dedi.

Programın sonunda medya mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Vali Balkanlıoğlu, herkese çalışmalarında da başarılar diledi.