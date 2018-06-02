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KOMİSER İSHAK GÖZ’ÜN BABA ACISI

KOMİSER İSHAK GÖZ’ÜN BABA ACISI

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KOMİSER İSHAK GÖZ’ÜN BABA ACISI

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser İshak Gözün 72 yaşındaki babası
Bu haber 2018-06-02 17:28:00 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.
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