KOMİSER İSHAK GÖZ’ÜN BABA ACISI

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser İshak Gözün 72 yaşındaki babası

Bu haber 2018-06-02 17:28:00 eklenmiş ve 61 kez görüntülenmiştir.