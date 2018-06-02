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DURMUŞLAR HALKI İFTARDA BULUŞTU

Akyazı Durmuşlar Mahallesi halkı geleneksel
Bu haber 2018-06-02 16:56:46 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı durmuşlar mahallesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen İftar programına katılım yediden 70’e yoğun oldu.

 Temiz havada açık alanda davetliler Güzel bir akşam yaşadı. Durmuşlar mahalle muhtarı Bekir Durmuş “Davetlileri ayakta karşıladı. Yoğun katılımlarından dolayı tüm davetlere ayrı ayrı teşekkür etti. Yaşlısı genci Küskünü dargını bu mübarek ramazan Ayı’nın böyle bir güzel akşamında aynı sofranın etrafında birlikte oruç açmanın iftar yapmanın mutluluğunu huzurunu yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti.

 Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bu geleneğimizi bizden sonraki nesillerin de daha uzun yıllar yaşatılmasını Temin ettiğini ve bu geleneği yaşatan Durmuşlar mahalle halkını bir kez daha kutluyor yediden yetmişe hepinize teşekkür ediyorum” dedi

 İftar programına Siyasi parti başkanları ve üyeleri, STK’lar, Oda başkanları, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 
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