ÜLKÜCÜLERİN İFTARINA YOĞUN İLGİ

Akyazı Ülkü Ocakları başkanlığınca bu akşam Akyazı Kılıçoğlu Düğün salonunda iftar programı düzenledi.

Bu haber 2018-06-02 00:17:36 eklenmiş ve 256 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ülkü Ocakları başkanlığınca bu akşam Akyazı Kılıçoğlu Düğün salonunda iftar programı düzenledi.

Akyazı Ülkü Ocakları başkanlığınca 31 Mayıs Perşembe günü Kılıçoğlu düğün salonunda düzenlenen iftar programıyla Akyazılı ülkücüler bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu program MHP Meclis Üyesi Harun Köymen’in Kuran-i Kerim okumasıyla başladı. Ülkücüler okunan ezanla birlikte oruçlarını açtılar.

İftarın ardından kürsüye çıkan Ülkü Ocakları Sakarya İl başkanı Soyhan Sofuoğlu bir konuşma yaptı. Sofuoğlu; Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Düzenlenen bu iftar programında emeği geçen öncelikle Ülkü ocakları ilçe başkanı İbrahim Çalıkoğlu’na ve yönetimine sizin huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde bir darbe kalkışması atlattık. O gece yaşananların ilk başında Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu hareketler akıllardan hiçbir zaman çıkmayacaktır. Kalkışmayı öğrendikten sonra evinden çıkarak Genel merkeze giden ve duruşunu belli eden Liderimiz Devletinin yanında olmuştur. 24 Haziran seçimlerinde adayımız Cumhurbaşkanı seçilecektir. Tüm çalışmalarımız bu yöndedir, dedi.

İftar programına MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, belediye başkanı Hasan Akcan, MHP İlçe başkanı Ali Derli, Ülkü ocakları İl başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP Sakarya Milletvekili adayı Ali Doğan Eroğlu, Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyeleri, MHP eski Akyazı ilçe başkanı Ahmet Birinci, CHP eski İlçe başkanı Muzaffer Başer ve çok sayıda Ülkücüler ve MHP’liler katıldı.