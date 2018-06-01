50 YILDAN BERİ AKYAZILILARIN HİZMETİNDE

Akyazı çarşı içinde bulunan Kardeşler lokantası

Bu haber 2018-06-01 23:42:39 eklenmiş ve 224 kez görüntülenmiştir.

Akyazı çarşı içinde bulunan Kardeşler lokantası 50 yıldan beri Akyazılıların hizmetinde onlara yediriyor ve içiriyor. Kardeşler lokantasının lezzetli yemek sunumunun haricinde bir diğer özelliği de ramazan ayı içinde çarşı içinde bulunan tüm lokantalar bir ay süreyle kapalı tutulurken Kardeşler Lokantasının hem iftarda hem de sahurda açık olması ve başta misafirler olmak üzere Akyazılılara hizmet vermesidir.

Mesleği büyüklerinden devir aldığını söyleyen Kardeşler Lokantası işletmecisi Osman Atacan, Akyazı gibi büyük bir İlçede bu mesleği icra ediyor olmasından ötürü mutluluk duyduğunu belirterek, özellikle ramazan aylarında çok sayıda misafirinde geldiği Akyazı çarşı içinde diğer meslektaşlarının tatil yapma düşüncesiyle lokantalarını kapattığını kendilerinin ise meydana gelen boşluğu doldurmak için hizmete devam ettiklerini söyledi ve Allah’ın izniyle mesleğimizi bizden sonra da çoluğumuz çocuğumuz devam ettirecektir açıklaması yaptı.