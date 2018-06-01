İHH’NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYA SÜRÜYOR

İHH Akyazı temsilciliği tarafından başlatılan “ Filistine ilaç, Guta’ya un

Bu haber 2018-06-01 00:27:20 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

İHH Akyazı temsilciliği tarafından başlatılan “ Filistine ilaç, Guta’ya un kampanyası” bütün hızıyla sürüyor. İHH Akyazı yetkilileri mübarek ramazan ayı içinde bulunduğumuzu belirterek, bu bereketli ve güzel ayda Akyazılı hemşehrilerimizi Filistin ve Guta’ya yardım etmeye davet ediyoruz. Yapılacak yardımlar hiç zaman geçirilmeden yerine ulaştırılacaktır açıklaması yaptılar.

Akyazılılarda başlatılan bu anlamlı kampanyaya tam destek vererek Filistin ve Guta’da yaşayan Müslüman kardeşlerimize bir nebze olsun yaralarına merhem olmak istediklerini belirterek, İHH’nın başlattığı kampanyaya bütün Akyazılıların destek vermesi temennisinde bulundular.

İHH tarafından bir hafta önce başlatılan bu kampanyanın Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği yetkililer tarafından açıklandı.