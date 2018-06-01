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ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA

SEDAŞ tarafından ilçe merkezinde
Bu haber 2018-06-01 00:23:47 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

SEDAŞ tarafından Akyazı İlçe merkezinde başlatılan elektrik kablolarının yer altına alınması çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapılmakta olan çalışmaları dikkatli bir şekilde takip eden Akyazılılar, kabloların yer altına alınmasıyla elektrik direklerinin ortadan kaldırılacak olmasına sevindiklerini söyleyerek, bu çalışma çok önceleri başlamalıydı. Çünkü yaya yolu üzerinde bulunan elektrik direkleri hem yayaların yürümelerini zorlaştırıyordu hem de görüntü kirliliği veriyordu. Bu çalışma güzel bir çalışma o nedenle SEDAŞ’ın tüm yetkililerini kutluyoruz açıklaması yaptı.

SEDAŞ tarafından başlatılan elektrik kablolarının yer altına alınması çalışmasının aralıksız süreceğini ifade ederek, çalışmamız tamamlandığında Akyazı’da zaman zaman meydana gelen elektrik kesintilerinin de ortadan kalkacağını söylediler.

 
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