Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
İHH’NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYA SÜRÜYOR

İHH’NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYA SÜRÜYOR

ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA

ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA

KAZA MADDİ HASARLA SON BULDU

KAZA MADDİ HASARLA SON BULDU

VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İKİ GAZETECİ İKİ BÜROKRAT

İKİ GAZETECİ İKİ BÜROKRAT

SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU

SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU

VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

24 Haziran Milletvekili seçimlerinde
Bu haber 2018-05-31 23:57:02 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

24 Haziran günü yapılacak olan milletvekili seçiminde AK Parti’den 7.sıra adayı olan Lütfi Bayraktar Akyazı’ya gelerek esnaf ziyaretleri yaptı ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem kendisine hem de partisine oy istedi.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve bazı Partililer olduğu halde çarşı içindeki esnafı gezen Lütfi Bayraktar güzel, huzurlu ve mutlu günler bizleri bekliyor dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’da Milletvekili adaylarının ya tek tek ya da toplu olarak Akyazı’ya geldiklerini ve seçmenlerle buluştuğunu söyledi ve bu ziyaretlerin kendileri açısından da yararlı olduğunu sözlerine ekledi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
00:00 - VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
24 Haziran Milletvekili seçimlerinde...
00:46 - MHP İFTARI SICAK VE SAMİMİ BİR HAVADA GEÇTİ
MHP Akyazı İlçe Teşkilatının 24 Haziran günü yapılacak olan seçimlerde görev yapacak olan...
11:22 - MHP ADAYLARI BÜLBÜL VE EROĞLU ATSO’DA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Milletvekili Adayları ...
22:27 - İŞTE SAKARYA’’NIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde partilerinden aday ...
21:41 - KENAN SOFUOĞLU MİLLETVEKİLİ ADAYI
Akyazı'da 13 kişinin aday yadı olduğu yarışta Ak Parti'den...
01:09 - AVUKAT ELİF YAR CHP’DEN ADAT ADAYI
Avukat Elif Yar, 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimlerde...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ