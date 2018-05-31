VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

24 Haziran Milletvekili seçimlerinde

Bu haber 2018-05-31 23:57:02 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

24 Haziran günü yapılacak olan milletvekili seçiminde AK Parti’den 7.sıra adayı olan Lütfi Bayraktar Akyazı’ya gelerek esnaf ziyaretleri yaptı ve hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, hem kendisine hem de partisine oy istedi.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ve bazı Partililer olduğu halde çarşı içindeki esnafı gezen Lütfi Bayraktar güzel, huzurlu ve mutlu günler bizleri bekliyor dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’da Milletvekili adaylarının ya tek tek ya da toplu olarak Akyazı’ya geldiklerini ve seçmenlerle buluştuğunu söyledi ve bu ziyaretlerin kendileri açısından da yararlı olduğunu sözlerine ekledi.