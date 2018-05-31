İKİ GAZETECİ İKİ BÜROKRAT

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Ülkenin her yerinde olduğu gibi Akyazı’da da gazeteciler
Bu haber 2018-05-31 23:52:38 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Ülkenin her yerinde olduğu gibi Akyazı’da da gazeteciler ve İlçede görev yapmakta olan bürokratlar sık sık bir araya gelirler. Bu bir araya gelişlerde bürokratlar da Akyazılıysa konuştukları her zaman Akyazı ile ilgili olur.

Geçtiğimiz günlerde Gazeteciler Salim Özyılmaz ile Alaattin Onur, Bürokratlar Mesleğine yıllarını vermiş Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Cengiz Bilgin ile henüz çiçeği burnunda İlçe Spor Müdürü AdemAltun’u çarşı içinde birlikte görenler “Acaba bunlar ne konuşuyor” diye merak etmekten kendilerini alamadılar.

Akyazılı olan iki gazeteci ve iki bürokrat çarşı içinde birlikte oldukları süre içinde konuştukları tek konu Akyazı oldu. Gazeteciler ve Bürokratlar Akyazı’nın bugünkü durumu ile geleceğine ilişkin neler yapılabileceği hususlarında görüşlerini dile getirdiler ve buluştukları ortak nokta ise “Akyazı’ya hizmetin kutsal olduğu” noktası oldu.
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