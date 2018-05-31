SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan spor kulüpleri

Bu haber 2018-05-31 23:45:01 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerine Akyazı Belediyesi, As Akyazıspor Yönetimi ve ASKF ortaklaşa olarak iftar yemeği verdi.

Nostalji parkta verilen iftar yemeğinde llçe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, ASKF başkanı Yaşar Zımba ve As Akyazıspor kulübü başkanı Ahmet Durmuş yemek sonrası birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajı verildi ve kulüplerin abisi konumunda olan As Akyazıspor ile diğer kulüpler arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi gerektiği konuşuldu ve karşılıklı destek sözleri verildi.

Düzenlenen iftar yemeğine konuşma yapanlar ve kulüp yöneticilerinin dışında İlçe Spor Müdürü AdemAltun’da katıldı.