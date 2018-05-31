Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
İHH’NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYA SÜRÜYOR

İHH’NIN BAŞLATTIĞI KAMPANYA SÜRÜYOR

ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA

ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA

KAZA MADDİ HASARLA SON BULDU

KAZA MADDİ HASARLA SON BULDU

VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

VEKİL ADAYI BAYRAKTAR ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İKİ GAZETECİ İKİ BÜROKRAT

İKİ GAZETECİ İKİ BÜROKRAT

SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU

SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU

SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan spor kulüpleri
Bu haber 2018-05-31 23:45:01 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerine Akyazı Belediyesi, As Akyazıspor Yönetimi ve ASKF ortaklaşa olarak iftar yemeği verdi.

Nostalji parkta verilen iftar yemeğinde llçe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, ASKF başkanı Yaşar Zımba ve As Akyazıspor kulübü başkanı Ahmet Durmuş yemek sonrası birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajı verildi ve kulüplerin abisi konumunda olan As Akyazıspor ile diğer kulüpler arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi gerektiği konuşuldu ve karşılıklı destek sözleri verildi.

Düzenlenen iftar yemeğine konuşma yapanlar ve kulüp yöneticilerinin dışında İlçe Spor Müdürü AdemAltun’da katıldı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
23:48 - SPOR CAMİASI İFTARDA BULUŞTU
Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan spor kulüpleri ...
12:57 - ASAKYAZI’DA GÖREV BÖLÜMÜ
Geçtiğimiz günlerde kongresini yapan As Akyazı Spor Cumartesi...
21:17 - AKYAZI'DA MİLLİ SEVİNÇ
Güreş Federasyonu Akyazılı üç güreşçiyi Milli Takıma davet etti....
18:45 - AS AKYAZISPORDA YENİ BAŞKAN AHMET DURMUŞ
As Akyazı Spor olağanüstü kongresi Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde yapıldı....
17:11 - AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜ ŞAMPİYON
Sakarya Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen Sakarya genelindeki...
23:03 - KERAMALİSPOR 1.AMATÖR LİGE ÇIKTI
Bu yıl kurulmasına rağmen oluşturduğu güçlü yönetim...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ