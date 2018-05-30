ÖMER DÖNGELOĞLU AKYAZI’DA

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan

Bu haber 2018-05-30 00:25:37 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği programda dün gece İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu Akyazılı vatandaşlar ile buluştu.

Akyazı çarşı içinde kurulan sahnede konuşma yapacak olan Ömer Döngeloğlu hava şartlarının elverişsiz olması sebebi ile Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde konuşmasını gerçekleştirdi.

Akşam iftardan sonra saat: 21-00 de konuşmak için kürsüye çıkan Döngeloğlu Akyazılı vatandaşların yoğun katılımı ile başladı. Anlattıkları ile dinleyenleri derinden etkileyen Ömer Döngeloğlu onu dinlemeye erkenden gelen cami cemaatine teşekkür etti. Yatsı namazının okunması ile program sona erdi.

http://www.bizimakyazi.com/files/uploads/79dd0f2aec.JPG