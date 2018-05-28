BAŞKAN BAYRAKTAR TOBB DA YENİDEN GÖREVE GELDİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar

Bu haber 2018-05-28 23:02:33 eklenmiş ve 394 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar 74. TOBB Genel Kurulunda yeniden göreve seçildi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan 74. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, TOBB Sosyal Politikalar Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilerek aynı görevine devam etmeye başladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği 74. Genel Kurulun ardından seçilen Başkan Bayraktar, yeni dönemin tüm oda borsa camiası ile Türk özel sektörüne hayırlı olmasını dilerim. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan TOBB Camiası içerisinde olmak bizlere onur veriyor, 25 Mayıs Cuma Günü TOBB Merkezinde yapılan Sosyal Politikalar Kurulu Yönetim Kurulu ilk toplantısına katılarak günümüz sosyal politikaları hakkında görüş ve önerilerimizi TOBB Yönetim Kuruluna sunulmak üzere rapor haline getirdik.