Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKAN BAYRAKTAR TOBB DA YENİDEN GÖREVE GELDİ

BAŞKAN BAYRAKTAR TOBB DA YENİDEN GÖREVE GELDİ

DEREYE NASIL UÇTUĞUNU KEND DE ANLAYAMADI

DEREYE NASIL UÇTUĞUNU KEND DE ANLAYAMADI

MHP ADAYLARI BÜLBÜL VE EROĞLU ATSO’DA

MHP ADAYLARI BÜLBÜL VE EROĞLU ATSO’DA

DİLENCİLER İLÇE DIŞINA

DİLENCİLER İLÇE DIŞINA

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

DAVULCULAR TEKNOLOJİYE UYDU

DAVULCULAR TEKNOLOJİYE UYDU

BAŞKAN BAYRAKTAR TOBB DA YENİDEN GÖREVE GELDİ

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar
Bu haber 2018-05-28 23:02:33 eklenmiş ve 394 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar 74. TOBB Genel Kurulunda yeniden göreve seçildi.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan 74. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, TOBB Sosyal Politikalar Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilerek aynı görevine devam etmeye başladı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği 74. Genel Kurulun ardından seçilen Başkan Bayraktar, yeni dönemin tüm oda borsa camiası ile Türk özel sektörüne hayırlı olmasını dilerim. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan TOBB Camiası içerisinde olmak bizlere onur veriyor, 25 Mayıs Cuma Günü TOBB Merkezinde yapılan Sosyal Politikalar Kurulu Yönetim Kurulu ilk toplantısına katılarak günümüz sosyal politikaları hakkında görüş ve önerilerimizi TOBB Yönetim Kuruluna sunulmak üzere rapor haline getirdik.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
23:04 - BAŞKAN BAYRAKTAR TOBB DA YENİDEN GÖREVE GELDİ
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar ...
02:24 - DEREYE NASIL UÇTUĞUNU KEND DE ANLAYAMADI
Pazarköy Mahallesinde seyir halinde olan...
23:59 - DİLENCİLER İLÇE DIŞINA
Çarşamba pazarı nedeniyle ilçeye dışarıdan...
12:43 - İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYI ATSO’DA
İYİ Parti Sakarya Milletvekili adayı Ümit Dikbayır , İyi Parti...
00:00 - MİLLİ İRADE DERNEĞİ YÖNETİMİ DEREAĞZINDA TOPLANDI
15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı şube yönetim kurulu toplantısı ...
18:17 - BELEDİYE ÇÖZÜMÜ SATIŞTA BULDU
Akyazı Belediyesi mali sıkıntılarını geçmişte olduğu gibi yine Büyükşehir kapsamına...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ