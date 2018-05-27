DEREYE NASIL UÇTUĞUNU KEND DE ANLAYAMADI

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Pazarköy Mevkiinde meydana geldi. Güzlek istikametinden Akyazı’ya giderken Pazarköy mahallesi içinden geçerken M.K. idaresindeki otomobil bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarındaki bariyerleri de kopartarak Pazarköy deresine uçtu.
Köprüye hızlı giriş yaptığı iddia edilen otomobilin dereye uçarak sular içinde kaldığı belirtildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasarlar meydana geldi.Araç Viç ve kurtarıcı yardımıyla dereden çıkartıldı.
Vatandaşlar araçlarını bu yolda çok hızlı gittiklerini belirterek kazaların önlenebilmesi için belirli yerlere set yapılmasını istediler
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı